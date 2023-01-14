Galatasaray , Süper Lig 'in 19. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Oynanan karşılaşmayı ev sahibi Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların galibiyetini eski Galatasaray futbolcusu Necati Ateş TRT Spor'da değerlendirdi ve deneyimli teknik adam Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.

İşte Necati Ateş'in açıklamaları...

Muslera'nın inanılmaz oynaığını dile getiren Necati Ateş, "Oyun düzelir ama oyuncu performanslarının artması gerektiğini hep söylemiştik. Muslera inanılmaz oynuyor. Maçın bir bölümü El Kaabi ile arasında geçti. Galatasaray geriye düşse bile bu maçı çevirirdi. 2-0 geriye düşse 5-2 olurdu" dedi.

Maçı değerlendiren eski futbolcu, "Icardi bugün gol veya asist yapmadı belki ama oyunu yukarıya çekti. Taraftar bugün Cuma olmasına rağmen stadı doldurdu. Taraftar, Okan hoca, oynayan oynamayan oyuncu mutlu. Herkes Galatasaray'da iş yapıyor. 2 maçtır oynamayan Gomis çıkıp golünü attı, Yunus çok güzel asist yaptı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın büyük bir kredi kazandığını söyleyen Ateş, "Biraz Midtsjö sallanıyor ama katkı veriyor. Berkan katkı veriyor. Şuanda Galatasaray büyük bir kredi kazanmış durumda. Okan hoca harika bir ortam yarattı ve transfer dönemi geldi" açıklamalarında bulundu.

Okan Buruk hakkında konuşan Necati Ateş, "Muslera ne zaman bu performansı ortaya koyuyor, takımın seviyesi artıyor. Bir de kaçanlar var. Oliveira'nın, Mata'nın kaçırdıkları var. Okan hocanın formda olması da çok önemli. Bu form durumunun baş mimarı Okan hocadır. Eleştirilerde bile hep önüne baktı. Galatasaray Galatasaray gibi oynamıyor dedik, eleştirdik ama Okan hoca inanılmaz bir hava yarattı takımda" dedi.

Ciddi bir avantaj olduğunu dile getiren eski futbolcu, "Mata'nın kazanmadığı kupa yok, yine de katkı veriyor takıma, istiyor. Daha çok uzun bir yol var, çok ciddi bir avantaj var şuanda. Sakatlık da vermediler, transfer dönemi de geldi Galatasaray adına herşey iyi gidiyor" sözlerini kullandı.

"FATİH HOCANIN ÜZERİNE OKAN HOCA YORUM KATTI"

"Kerem, Nelsson, Boey, Berkan bunların hepsi performansını yukarı çekti. Icardi, Mata gibi oyuncular da gelince işte böyle performanslar ortaya çıkıyor. Geçen sezon satılabilir oyuncuların artması için çalışmıştık. Şimdi Okan hocanın da katkılarıyla bir değer ortaya çıktı. Barış Alper de aynı şekilde. Fatih hocam kendisi de açıklamıştı, o dönem yapmak istediklerini. Okan hoca da üstüne koyunca lezzetli bir yemek çıkıyor ortaya. Rakipler de şampiyonluğun en büyük adayı olarak Galatasaray'ı gösteriyordur"

Her maçta bir kahraman çıktığını söyleyen Necati Ateş, "Her maçta ayrı bir kahraman çıkarıyor Galatasaray. Bireysel performanslar çok önemli. Bir maçta Mata çıkıyor, bir maçta Icardi, Rashica, Kerem. Bunların hepsi ayrı ayrı maçlarda ortaya çıkarak katkılarını sağladı. Psijolojik üstünlük çok önemlidir. Nedir bu, takımın birbiriyle oynarken rahat olması. Takımın maç öncesi özgüveni çok önemlidir." dedi.

"KEREM'İN İYİ OYUNCULARLA OYNAMASI LAZIM"

"Kerem'in iyi oyuncularla oynaması onun açısından çok önemli. Hala çok eksiği var, çok fazla top kaybediyor mesela. Bunu bitirip eksiklerini artıya çevirmesi lazım. Bu yüzden Icardi'nin ileride iyi isimlerle birlikte oynaması çok büyük önem taşıyor"