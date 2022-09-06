Necati Ateş, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında Galatasaray - Gaziantep FK maçının değerlendirmesini yaptı. Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Boey ve Emin Bayram hakkında çarpıcı görüşlerde bulundu.

"MERTENS NEDEN TOP KAPMAYA GİDİYOR"

"Kerem, Yunus top kaybediyor Mertens kapmaya gidiyor. Mertens'i bu kadar yorarsanız ileride ne yapacak bu kadar. Olgun şekilde beklemeleri lazım atağa çıkarken. Kerem ve Yunus çok eleştirildikleri için bir şeyler yapmak istiyorlar. Hep zor atakları deniyorlar."

"KEREM'İN DÜŞÜŞÜ PSİKOLOJİK"

"Kerem'deki düşüş bence psikolojik. Fiziksel olarak iyi durumda, biraz daha takım oyununa bağlı net oynamaya ihtiyacı var."

"SIKINTI YARATICILIKTA"

"Oliveira muhteşem bir frikik attı. Yaratıcılıkta sıkıntı var Galatasaray'da. Sürekli top kaybedersen orada ileride yerleşemezsin zaten. Git-Gel oynuyor sürekli Galatasaray, bir süre de sonra da yorulursun çok normal."

"GALATASARAY'IN EN İYİ OYUNCUSU BOEY"

"Gomis giriyor gol atıyor, Seferovic giriyor gol oluyor, onun payı var tabii ki golde. Sacha Boey içeriden bir transfer resmen. Vazgeçmiyor, antrenmanlara devam ediyor, şans buluyor ve çok iyi değerlendiriyor. Galatasaray'ın en istekli arzulu, en çok iş yapan oyuncusu durumunda. İleri de çıkıyor özgüvenli şekilde."

"EMİN BAYRAM ÇOK ÖNEMLİ POTANSİYEL"

"10 kişi oynamış Galatasaray sadece kelimede eksikti. HErkes arkadaşının yerine mücadele etti. Bazen deriz ya 12 kişilik oynamalısın diye. Emin Bayram oyuna girdi kırmızı kart çıkınca. Benim oyuncumdu, 17 yaşında Fatih Terim ona takım kaptanlığı vermişti. Gelecek için çok önemli olma potansiyeli var. Aldığım bilgilere göre sezon başını da çok iyi geçirmiş ama sakatlanmış"

"TECRÜBEYLE GENÇLER İYİ BİRLEŞMELİ"

"Kerem, Yunus, Barış Alper, Boey, Victor bunlar 22-23 yaşındalar. Galatasaray genç takım hala. Mertens Gomis gibi isimlerin tecrübeyle gençlerin iyi bir birleşimi olması lazım. Galatasaray 10 kişi muhteşem oynadı. Her zaman kazanacak gibi bir izlenim verdi."

"RAKİPLERİ GÖRÜNCE, G.SARAY KISIR"

"Torreira'yı bugün iyi bulamadım. Fenerbahçe ve Beşiktaş ön tarafta pozisyon yakalayınca gollerini atıyor diye Galatasaray kısır görünüyor. Bir tarafta NKoudou uçuyor, Salih'i Gedson'u ayrı, Fenerbahçe'de King, Valencia çok etkili ve üretken göründüğü için Galatasaray'ın oyunu etkisiz görülüyor."

"MUSLERA SON YILLARIN EN İYİSİ"

"Muslera Antalya maçında ayakta tuttu. Son yıllarındaki en iyi performansını veriyor. Geçen sezon ve önceki sezon bu sezonki performansının gerisindeydi. Annesini kaybetti, sakatlıklar yaşadı. Şimdi hepsini geride bıraktı ve çok iyi duruma geldi. Kariyerini yeteneklerini tartışmaya zaten gerek yok"

"KAAN VE ICARDI'DEN SONRA 2-3 TRANSFER"

"Kaan Ayhan ve Icardi bitmiş, 2 veya 3 transfer gerekiyor bana göre, Kaan geldiyse eğer ön tarafa bir yabancı alınabilir demektir. Mertens kesinlikle oynayacak zaten o kesin."

"İHTİYAÇ GERÇEKTEN SANTRAFOR MU?"

"Santrafor mu gerekiyor bu takıma böyle bir soru var. Ön tarafa bir tane oyuncu atmazlarsa, ilerideki yaratıcılığı artıracak yabancı oyuncu transferine gidebilir Galatasaray."

"TAKIMINA GÖRE ELEŞTİRMİYORUZ"

"Herkes önüne şapkasını koymalı, genç kardeşlerimizi korumalıyız ama formalarının gücüne güvenmemeli genç kardeşlerimiz, sadece futbolunu düşünmeli gençlerimiz. Orada ne söylediği de bilinmiyor, tribünden 15 metreden birisi atlıyor sahaya ayakları kırılacak!. Bir yerde TFF binasına kurşun sıkılıyor. Fenerbahçe bunu yaşadı, otobüsü kurşunlandı. Nereye gidiyoruz, neler oluyor futboluna. Eskiye dönmeyelim, lütfen sayın yetkililer önlemlerini alalım. Biz eleştirirken bile 40 kere düşünüyoruz. Hepsini eleştiriyoruz, kimseyi takımına göre değerlendirmiyoruz."