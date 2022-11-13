Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray karşılaşması sarı kırmızılı takımın 7-0 gibi farklı galibiyetle Dünya Kupası arasına moralli gitti. Sarı kırmızılılarda golleri Kerem Aktürkoğlu (3), Icardi, Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve ﻿﻿﻿Ndayishimiye (K.K.) kaydetti.

Maç sonrasında spor yorumculuğu yapan Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Necati Ateş değerlendirmelerde bulundu. Ateş, karşılaşma ile ilgili yorumlarda bulunurken, Fenerbahçe ile ilgili de değerlendirme yaptı.

İlgili Haberler Deplasman lideri Galatasaray





İŞTE NECATİ ATEŞ'İN YORUMLARI:

Galatasaray patlamayı hep erteledi, Alanya maçında 10 kişi kalınca, Karagümrük maçında müthiş bir oyun vardı böyle skor gelmedi. Hepimiz bekliyorduk ama Başakşehir'e karşı maçtan önce herhangi biri çıkıp da böyle olacak diyemezdi diye düşünüyorum.

Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını bekliyordum ben onu söyleyeyim. Oliveira'nın şutuyla zaten 15. saniyede oraya oyunu yığarak başladılar zaten. Maçı kazanmaya geldiklerini gösterdiler. Başakşehir'in ilk yarıda topla oynaması Galatasaray'a karşı iyi olabilir ama Galatasaray sürekli pozisyona girmesini bildi.





3-0'la ilk yarı bitti zaten. İkinci yarıya çok rahat çıktılar. Galatasaray bugün neleri kazandı? Kerem'in bu performansını beklediler. Kerem sadece 2 golde yoktu, onun dışında yakaladığı tüm pozisyonları kendi aldı verdi ve bitirdi.

Galatasaray taraftarı nefret ediyordur Dünya Kupası başladığı için, tam forma giriyoruz derken. Çok önemli La Liga takımlarıyla hazırlık maçı yapacaklar. Espanyol ve Villarreal'le.

"BU LİGDE DAHA NELER OLACAK"

Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir maçları, olur-olmaz, puanlar nasıl olur derken bu hafta her şey bambaşka oldu. Kimse böyle skorlar beklemiyordu, bu gibi skorlardan daha çok olacak. Önümüzde uzun bir süre var, daha neler göreceğiz bu ligde.





İlgili Haberler Fanatik yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını kaleme aldı





"FENERBAHÇE TARAFTARI ÜZÜLMESİN"

Fenerbahçe yenildi diye taraftarları üzülmesin, böyle yorgun bir dönemde olabilir normaldir. Giresunspor Beşiktaş'ı da yenmişti. Ligimiz bu yüzden kaliteli zaten.

Galatasaray bol pozisyonla galip geldi bu sefer. Herkes doğru oyun oynadı, mesafeleri kapattı. Başakşehir'in ilk dakikalarda çok kolay içeri girmesi vardı. Sonra sonra her şey değişti. En çok ikili mücadele kazanan, en çok isabetli pas yapan, pozisyon bulan Galatasaray'ı izledik sonrasında. Neden bu skorun ortaya çıktığını da böyle anlatabiliriz.

Emre Hoca'yı kendi arkadaşları sevmiyor! Okan Hoca bu hafta, geçen hafta da Volkan Hoca'ya karşı istedikleri skoru alamadılar. Ligde de, Avrupa'da da çok iyi gidiyorlardı. Üst üste 2 maç kazanırlar yine her şey değişir. Emre Hoca, Türkiye için bir değerdir. Böyle bir oyuncu grubuyla sahaya çıkması, Galatasaray'ın altında kalabilir demiştim maçtan önce, nitekim de öyle oldu.

İlgili Haberler Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı





Icardi muhteşem oynadı, muhteşem bir asist yaptı. Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlattı bize. Çok haklı bir galibiyet aldı Galatasaray, takım performansı çok iyiydi. Okan hoca çok rahat bir maç yönetti kenarda.

İlgili Haberler Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı



