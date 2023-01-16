Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep Fk'ya konuk oldu. Heyecan dolu maçı sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Müsabaka sonrasında eski futbolcu Necati Ateş, oynanan maçı TRT Spor'da değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin yıldızına olay yaratacak iddiada bulundu.

VALENCIA YILDIZLAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Kalyon Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Fenerbahçe'nin gollerini 8 ve 90+1'inci dakikalarda Enner Valencia kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 55'inci dakikada Kitsiou havalandırdı. Ev sahibi ekipte Sagal, 70'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maç sonunda galibiyetle ilgili konuşan Enner Valencia "Bu maçın önemini biniyorduk. iyi bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Erken bir golle başladık ama rakip beraberliği buldu. Ancak sonunda kazanmayı bildik." dedi.

İşte eski futbolcu Necati Ateş'in değerlendirmeleri...

Fenerbahçe'nin çok pozisyon verdiğini söyleyen Necati Ateş, "Neden Fenerbahçe bu kadar çok pozisyon veriyor? Galatasaray bunları değerlendirecek kaliteli ayaklara sahip. Gaziantep, Hatay, Antalya veya Anadolu'dan başka takımlar da pozisyonlara giriyorlar ama bu pozisyonlarda gol atacak kaliteli oyuncuları yok hepsinin. Fenerbahçe hep veriyor bu pozisyonları, vermeye de devam edecek. En çok Altay'a üzülüyorum. Galatasaray maçında kötü oynadı ama bir o kadar da iyi oynadı bugün" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren eski futbolcu, "Fenerbahçe, 65-67 muhteşem sekansı var. King vurdu, Batshuayi vurdu, Valencia vurdu. 70'den sonra da Gaziantep 10 kişi kaldıktan sonra performansı var Fenerbahçe'nin" dedi.

"DAHA ERKEN KAZANABİLİRDİ"

"Fenerbahçe, bugün daha erken de kazanabilirdi. İkinci yarıda iki tane kırılma anı var. Batshuayi pası geçiremedi. İkinci kırılma anı 65-67 arası bitirebilirdi Fenerbahçe, bu kadar kötü oynamasına rağmen."

Fenerbahçe'nin psikolojik üstünlüğü kaybettiğini ifade eden Ateş, "Fenerbahçe gibi köklü ve büyük bir kulüp; şampiyonluktaki en önemli rakibine yenilmişsin, puan farkı 7'ye çıkmış, psikolojik üstünlüğü kaybetmişsin. Ciddi bir reaksiyon, mücadele, kavga bekliyordum" sözlerini kullandı.

'BENCE HALA SAKAT'

"Batshuayi çok iyi futbolcu ama bu maç senin maçın. Valencia sakat sakat geliyor ve bence hala sakat, inanın buna."



