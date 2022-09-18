Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaştı. Beşiktaş N'Koudou ile 1-0 öne geçti. Ardından İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin, kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Weghorst'la durumu 2-1 yapan Kartal, 86'da Ali Yaşar'ın şık frikik golüne engel olamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Necati Ateş, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Takımdaki değişikliklerin doğru olmadığını savunan Ateş, Josef de Souza'yı da eleştirdi.

İşte Necati Ateş'in değerlendirmeleri:

"Rosier gibi oyuncunu çıkardın. Oradaki en önemli oyuncularından birisi. Bugün Beşiktaş takımı hiç iyi değildi. Beşiktaş'ı ilk defa bu kadar temposuz gördüm. Vücut dilleri kötü, fizik kalitesi kötü..."

"Ben İstanbulspor'u çok iyi gördüm. Oyunun doğrularını oynamaya çalışan, daha çok pas yapan bir İstanbulspor vardı. Kesinlikle bu takımı tebrik etmek lazım. Çok iyi bir oyun oynadılar ve elinden geleni yaptılar.."

"Beşiktaş bugün istediği oyunu oynayamadı. Kaybedilen puanlar kime yazar bilmem ama Ismael'in oyuncu değişiklileri yine tartışılır. Ciddi sıkıntı yaratıyor ve yaratmaya da devam ediyor."

"Souza'yı bekliyordu herkes 11'de. Sahada yürüyecek hali yoktu. Bildiğimiz Souza'dan çok çok uzakta bir görüntüsü vardı. Milli takım arası ona da iyi gelecektir."

"Temposu çok düşük. Beşiktaş taraftarı da sıkılmıştır izlerken. Bu takımın nasıl oynadığını biliyoruz. Bu gerçekten değişik geliyor. Bu akım yorgun mu? Haftada bir maç yapıyor. Ne yaptı da bu kadar yorgun? Bunları tartışmak lazım."