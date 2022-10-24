Necati 'Ateş' püskürdü!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray , Alanyaspor'u kendi evinde konuk etti. Zorlu müsabaka 2-2'lik skorla bitti. Maçta yaşanan olayları, Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, TRT Spor'da değerlendirdi.

Okan Buruk'un değişikliklerini geç bulan Necati Ateş, "Oyun 11'e 11 olsa Alanyaspor'un bu maçı kazanma ihtimali yok. Okan Hoca oyuncu değişikliğinde bana göre çok geç kaldı. bazı oyuncular fedakarlık yapabilirlerdi. O saaten sonra sadece kazanma içgüdüsü devreye girmeliydi" dedi.





"STANDART OLACAKSINIZ"

Kırmızı kart ile ilgili konuşan eski futbolcu, "Standart olacaksınız. Bir maçta pozisyona kırmızı kart veriyorsun, başka bir maçta aynı pozsizyona vermiyorsun. Ne gerek ver bu kadar maçın önüne geçmeye? Kendini bu kadar konuşturtturmaya" ifadelerini kullandı.

HAKEME ELEŞTİRİ!

Hakemi eleştiren Necati Ateş, "Herkes adaletten bahsediyor. Adalet herkes için geçerli. A'dan Z'ye herkese lazım olacak. Biz burada hakem konuşmak istemiyoruz ama onlar hem kendilerini hem de TFF'yi çok ekside bırakıyor. TFF Başkanı bir şeyleri düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Ama hakemler hafta sonu gelip her yerde kendilerini ön plana koyup konuşturtturuyorlar" açıklamasında bulundu.





GALATASARAY 4-5 GOL ATARDI!

Galatasaray'ın kırmızı kartı olmasa 4-5 gol atabileceğini dile getiren Ateş, "Belki de 32. dakikadan sonra futbol konuşulacak bir şey kalmadı. Sadece maçın önüne geçen bir hakem verdiği veya vermediği kararlarla önüne geçti. Bugüne kadar Alanyaspor'a önde basan Trabzonspor 4 gol atmış. Beşiktaş bir önceki sene 5 gol atmış. Fenerbahçe 5 gol atmış. Bu maç 32. dakikada o kırmızı kart olmasa Galatasaray bu takıma 4-5 gol atardı. İnanılmaz bir başlangıç, inanılmaz bir iştah, muhteşem bir koreografi ve taraftar. İnanılmaz bir analiz yapılmış. Alanya'nın tek bir oyun planı var" dedi.

Sarı-kırmızıların oyununu değerlendiren Necati Ateş, "Yaklaşık 10 haftadır oyununu arayan bir Galatasaray'ı konuşuyorduk. Çok fazla üretemeyen, çok fazla pozisyona giremeyen ve bunun üzerinden doğru oyununu bulmaya çalışan Galatasaray'ı yorumladık. Bu maça kadar" ifadelerini kullandı.









OĞUZ DİZER: PALABIYIK'IN GECESİ

Bu müsabaka öncesi Okan Buruk’un gerilim içinde olacağını düşünmüştüm. Ama esas asabı bozuk olan Ali Palabıyık’tı. Önce maçı elinden kaçırdı, ardından pozisyon idrak zaafı nedeniyle 31’de Boey’e kırmızı kart ve ihraç uyguladı. Ve neticede güne iyi başlayan ev sahibini de yaktı. Abdülkerim’in kırmızısı ve Alanyaspor beraberliği de; gecenin bonusu olup gecenin umutları karanlığa gömüldü. Galatasaray oyuna baskıyla start verdi. Mertens ve İcardi’nin bulunduğu yerler de doğruydu. Rashica sağda aranan kan gibi gözüktü. Oliveira’nın da olmazsa olmaz olduğu hep konuşuldu. Mükemmel bir başlangıç ve 11’de Mertens 22’de İcardi 2-0 Her şey çok güzel ya!

Kapadığı köşeden

Bu hal Palabıyık için uygun olmadı. Bay Palabıyık bu modele notum sıfır! Boey’i bu şekilde budaman olmadı. Ondan sonra da; zaten var olan negatif elektriğinin amperi arttıkça arttı ve şahsını harbi çarptı. Muslera’yı da sararttı! Kapadığı köşeden yediği golde Galatasaraylıları morarttı dakika 68... 2-1 ve 90+’da bir Alanya golü daha 2-2.

CEM DİZDAR: TANSİYON İŞE YARADI MI?

İlk 30 dakikadaki bariz Galatasaray üstünlüğünün ilk nedeni atletizm coşkusu. Galatasaray için Alanya’ya karşı savunma yapmak da hücum etmek de son derece kolay göründü devre boyunca. Çünkü rakipleri ülkede sık ve kolay eleştirilen bir tarzda, ‘Geriden oyun kurma’ halindeydi. Galatasaray önde baskıyla kazanıp, kazandıklarıyla goller bulup, pozisyonlar ürettikçe Alanya’nın ana fikri yanlış göründü! Oysa Alanya teoriyi pratiğe geçirecek olgunluk ve gelişim seviyesinde değildi, o kadar. Bir şey denemezsen nasıl yaparsın? Alanya’nın sorunu diğer pratik çözümlerden uzak oluşu. Yine de kendi tarzlarında oynamaya ısrar ettikçe ortaya izlenmeye değer bir maç da çıkmış oldu. Bu arada tüm maç boyu topla daha çok oynayan onlardı.

İstediğini aldı

İkinci devre Galatasaray’ın 10 kişi devam etmesinin de etkisiyle ilkine göre daha durağandı. Galatasaray bu kez de savunmasını olgunlaştırma konusunda bir testten geçti. Rashica’nın belirlediği tempoya uydukça tehlikeli olsalar da zaman zaman geri geri koşmak zorunda kalan savunma hattı git gide zorlanmaya başladı. Öndeki işleyiş aksadıkça savunmada zorlandılar. İkisi de kaleye inmek yerine ‘Şut arzusu’na yenik düştü. Nihayet 90’da ayağa oynamanın karşılığını aldılar. Keza Galatasaray uzatmada net paslarla Emin Bayram’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama genç futbolcu kaleciye takıldı. İki kırmızı kart ve maç berabere... Ne dersiniz, hafta içi yükseltilen tansiyon işe yaradı mı?

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YAKUP ÇINAR: YILDIZLARIN ŞOVUNA HAKEM ENGELİ!

Alanyaspor maçında plan belliydi. Savunmadan paslarla çıkacak rakibe karşı ön alan baskısı. İlk 30 dakika planı harfi harfine uygulayan Galatasaray istediği sonucu çoktan almıştı. Hem de sezon başından bu yana performansı soru işareti olan Icardi’nin bir gol bir de asistiyle. Milyon Euro’luk yıldızlar sahnede şov yaparken maç 5,6-0’a gidecekken buna engel olan bir hakem vardı. Sacha Boey’a haksız verilen kırmızının ardından işin rengi değişti. Ülkenin en tartışmalı hakemlerinden Ali Palabıyık bu dakikadan sonra kontrolü kaybetti. Alanyaspor’un penaltısını vermeyerek adâleti sağlamaya çalıştı. İlk yarı biterken Galatasaray’ın avantajını keserek kontrolü tamamen kaybetti.

Maç 30'da bitmişti...

İkinci yarı 11’e 10 devam edince Alanyaspor’un bariz üstünlüğü ortaya çıktı. Maç 2-2 sona erdi ancak bana göre 30’da bitmişti! İlk yarı ve maç sonunda sahadan çıkarken dâhi ayak süreyen Ali Palabıyık tribünleri tahrik etmeye çalıştı. Kariyeri bu kadar tartışılan bir hakemin en azından tansiyonu yüksek bu maça verilmesi zaten hataydı. Skandal karar her şeyin önüne geçti!



