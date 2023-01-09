Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray 'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin futbolu taraftarların da tepkisini çekti. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un oyuncu tercihleri eleştiri topladı. Necati Ateş, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini TRT Spor'da değerlendirdi.









Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tebrik eden Necati Ateş, "Okan hocayı cesur oynattığı için, oyuncuları da performansları için tebrik ederim. Bu seyircinin önünde kazanmak kolay değil. Her oyuncu kora kor mücadele etti. Daha çok zorlayan ve doğru oyunu oynayan Galatasaray'dı. Pozisyon anlamında Galatasaray hep üstündü. Daha erken de öne geçebilirdi Galatasaray. Topla oynama belki Fenerbahçe'ye geçti ama pozisyon üstünlüğü hep Galatasaray'daydı. Galatasaray'ın oynadığı oyunda risk yoktu. Sadece Gomis'in yerine orada Barış oynadı. Maçı nasıl oynamalıyız, kaça kadar oyunu tutup değişikliği yapıp ikinci golü nasıl yaparız diye planlanmıştır, bugün de planladıkları oldu" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis'in yedek kalmayı sorun etmediğinin altını çizen eski futbolcu, "Gomis ısınırken hiç neşesini kaybetmemişti takımdan kesildiği halde. Bir ağabey, bir kaptan gibi. Galatasaray hak eden taraftı" açıklamasını yaptı.









Fenerbahçe'nin futbol yapısını analiz eden Necati Ateş, "Fenerbahçe, Alanya gibi çabuk çözülen bir takım gibi oldu. Rakibini 10 metre önünde karşılıyor hala. Sıkıntılar, problemler yaşayacağını konuşuyorduk Fenerbahçe'nin. Bu riskli oyunu satın alıyordu Jesus ve Fenerbahçe. Bu zamana kadar işledi ama bundan sonra neler olacak" diye konuştu.

Jorge Jesus'un oyuncu tercihlerini eleştiren Necati Ateş şu ifadeleri kullandı:

"Jesus hoca iç sahada oynuyorsun, kaliteli ayaklarını kulübede oturtuyorsun. Zajc'tan ne istiyorsun. Şut tehdidi olan tek isim İrfan Can. Orta sahada ciddi anlamda her koşuya pas atabilecek adam Oliveira var, Mertens var. Orta sahayı bu kadar verirsen sana Galatasaray gibi yıldızları fazla oyuncular böyle ipini çeker. Buna hazırlıklı olamazsın."









Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten eski futbolcu, "Icardi oyuna girdi, 1 gol 1 asist oldu. Çok haklı bir galibiyet aldı Galatasaray. Skor 3-0 ama daha önce bu skoru alabilirdi Galatasaray. Beşiktaş 'ı içeride, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi. 7'de 7 yaptı, 10 da olur. Şuan oyuncu grubu, başkan yönetim, hoca yardımcıları ve ekibi, oyuncular ve ailesi de dahil bambaşka hayaller kurmaya başladı. Bu kadronun ligdeki tüm takımlardan iyi olduğunu oynadığı oyunla gösterdi Galatasaray" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin oyun içerisinde defolarının olduğunu dile getiren Necati Ateş, "Kim ne derse desin, lider geldi lider dönüyor, deplasmanda Fenerbahçe'yi yeniyor. Öve öve bitiremediğimiz Fenerbahçe 4-5 maçtır sallanıyor. Kazanırken de sallanıyordu ama ne kadar defosu olduğunu da gördük. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesinin çok iyi olduğu söyleniyor ama Arao, Crespo bunlar nereden geldi. Zajc, Emre Mor bunlar nerede. Klas oyunculara karşı bir isteksizliği var Jesus'un sanki. Sağ bekin sağ bek değil, sol bekin sol bek değil. Ne olduğu belli değil. İsmail gibi, Emre gibi dinamik, İrfan gibi şutu olan tehdit olan oyuncuları sen oynatmıyorsun. Fenerbahçe çok şey kaybetmedi, Galatasaray'da çok şey kazanmadı ama öyle bir moral kazandı ki Galatasaray... 10'da 10 da yaparlarsa o zaman değişecek" dedi.







