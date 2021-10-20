Ne zaman Aile Danışmanına başvurmalıyım?

Aile Danışmanlığı/Aile Terapisi ilk bakışta Evlilik veya çift terapisi olarak algılanabilir. Aslında bu bakış açısı çok yanlışta sayılmaz, çünkü günlük pratikte en sık aile içi geçimsizliği olan çiftler aile danışmanına başvurur. Boşanma öncesi, sırası ve sonrasında da aile danışmanından destek alınabilir. Lakin Aile danışmanlığı aslında sadece evlilik veya çift terapisi değildir. Aile danışmanlığı aileyi oluşturan tüm bireylerin bir birleri ile olan ilişkilerini mercek altına alır ve problemlerini çözmede yardımcı olur veya yol gösterir. Aile Danışmanları aile bireyleri ile tek tek görüşme yapabildikleri gibi gerektiğinde çift terapisi hatta tüm ailenin katılabileceği grup terapileri de yapabilirler.

Bir aile danışmanına başvurmak için çiftler arasında veya aile bireyleri arasında bir problem olmasıda gerekmez. Örneğin oğlu ergenlik çağına gelmiş kaygılı bir anne de aile danışmanına başvurabilir veya yakında evlenecek olan kızının evden gidecek olması ile yeni aile düzenine ayak uyduramamaktan çekinen bir baba da aile danışmanına başvurabilir. Aileye sonradan katılan babaanne aileye yeni düzen getireceği için, öncesinde veya sırasında yine bir aile danışmanına başvurmak fayda sağlayabilir.

Evliliğe Hazırlık Danışmanlığı

Aile Danışmanına başvurulabilicek bir diğer konuda evliliğe hazırlık danışmanlığıdır. Mutlu evliliğin en önemli kriterlerinden biri şüphesiz ki doğru eş seçimidir. Doğru eş seçimi, mutlu aileyi oluşturur, mutlu ailede dünyaya gelecek çocuk ta mutlu bir çocuk olur. Bireylerin evlilik kararı vermesi, kendi yaşamlarının belkide en önemli dönüm noktasır. Evlilik rarası alınmasında iki nüans önemli rol oynar. Biri kişinin yaşam tecrübesi bir diğer ise karakteridir. Bu nüanslar dikkate alınarak gelitirilmiş bazı kuramlar vardır. Örneğin bütünleyici gereksinimler kuralında, adından da anlaşılacağı üzere birey ihtiyacı olanı partnerinden bekler. Mesela birey çok sabırsız ise, eşinden kendine karşı sabırlı olmasını bekler. Sonuç olarak evlilik öncesi aile danışmanına başvurmak, doğru eş seçimi konusunda faydalıdır..

Uzm. Dr. Fatih Ucuz