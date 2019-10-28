Ne yaptın Kostas Mitroglou?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou, geçtiğimiz yaz yine kiralık olarak PSV Eindhoven'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki santrfor, dün takımının Eredivisie Ligi'nin 11'inci haftasında kendi sahasında AZ Alkmaar'a 4-0 yenildiği maçta talihsiz bir olaya sebebiyet verdi.

Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında AZ forması giyen vatandaşı Pantelis Hatzidiakos ile hava topuna yükselen yıldız isim, bu sırada rakibinin yüzüne dirseğiyle müdahalede bulunarak iki dişini kırdı. Kırılan dişleri daha sonrasında naylon bir torbaya konulan Hatzidiakos, aldığı darbeye rağmen mücadeleye kaldığı yerden devam etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler