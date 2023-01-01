Ne Messi, ne de Ronaldo: İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yaptığı sözleşmenin ardından futbol dünyasında yeni bir tartışma ortaya çıktı. En zengin futbolcu kim?





Portekizli yıldız, ünlü markalarla yaptığı anlaşmalardan yılda 34 milyon Sterlin kazanıyor.

Eski kulübü Manchester United'da forma giyerlen yılda 62,5 milyon Sterlin kazanan Ronaldo'nun bu kazancı, Al Nassr'dan kazanacağı 200 milyon Euro'nun çok altıdan kaldı.

MESSI'YI GEÇTİ

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı.

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RONALDO'DAN AÇIKLAMA

En yüksek maaşlı sporcular listesinde zirvenin sahibi olan Ronaldo, yeni takımının formasıyla verdiği pozun ardından, "Kariyerimdeki bu yeni bir deneyime sahip olacağım için çok mutluyum.

Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi. Takım arkadaşlarıma daha fazla başarılı olma yolunda yardım edeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

NE MESSI, NE RONALDO

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kulüpleriyle ve ünlü markalarla yaptığı anlaşmalara rağmen dünyanın en zengin futbolcusu çok sürpriz bir isim...





Dünyanın en zengin futbolcusu, bir dönem Southampton, Chelsea ve Liecester City altyapılarında forma giyen Bruneili oyuncu Faiq Jefri Bolkiah...

Bolkiah'ın yaklaşık 20 milyar Sterlin'e sahip olduğu iddia ediliyor.

ZENGİNLİĞİ NEREDEN GELİYOR?

24 yaşındaki Bolkiah'ın zenginliği yeşil sahalardaki yeteneğinden gelmiyor. Petrol kralı olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Faiq Jefri Bolkiah'ın amcası.





KARİYERİ

2016'DA Leicester City ile profesyonel sözleşme imzayan Bolkiah, İngiliz ekibinde kadroya giremedi.

2020 yılında bedelsiz olarak Maritimo'ya transfer olan genç oyuncu aradan geçen bir yılın ardından Tayland ekibi Chonburi'ye transfer oldu.

Tayland Ligi'nde yedi maçta görev yapan Bolkiah, bir kez gol sevinci yaşadı.