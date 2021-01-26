İrfan Can Kahveci transferi yılan hikayesine döndü. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu yıldız oyuncuyla ilgili yeni bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

GALATASARAY CEPHESİ

Bu transferin kaderinin belli olacağı başkanlar zirvesi, Başakşehir’in yarın Trabzon ile oynayacağı Süper Kupa maçı sonrasında gerçekleşecek. Ocak ayında 5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 40 pay ve sezon sonunda da ödeme formülleri ile İrfan Can’ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu hafta noktayı olumlu ya da olumsuz anlamda koyacak.

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe, Başakşehir'in genç futbolcusu İrfan Can Kahveci için bir görüşme talebinde bulundu. Transferin gerçekleşmesi ve rakamın belirlenmesi adına talepte bulunulurken Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Fenerbahçe'den gelen bu isteği kabul etti. Daha sonra ise buluşma için takvim netleştirildi. Buna göre iki takım yöneticileri kısa süre içinde bir araya gelecek ve pazarlıklar başlayacak.

"FENERBAHÇE TARAFIMIZA İLETTİ"

Öte yandan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Henüz resmi teklif yok. Görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.

VE MARSiLYA - 13 MiLYON EURO iDDiASI

Bu arada İrfan Can’a G.Saray ve F.Bahçe’nin ardından Marsilya’nın da talip olduğu iddia edildi. Fransız kulübünün milli futbolcu için 13 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği ve tarafların prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

TARİHE GEÇEN HAT-TRICK

İrfan Can Kahveci bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçındaki performansıyla kulüp tarihine geçmişti. Maçta üç gol atan İrfan, Avrupa kulüplerinin radarına da girmişti.

SAKATLANAN iRFAN 1 AY OYNAMAYACAK

Öte yandan Başakşehir’in geçtiğimiz cumartesi Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can’ın sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 1 ay oynamayacak. (Hürriyet)