Ne Dadaş ne Akigo

1. Lig’de zirve için varını yoğunu ortaya koyan Akhisar ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Yılmaz Vural yönetiminde son 4 maçını kazanan Akigo, mücadeleye hızlı başladı.

4’te Erhan’ın vuruşunu kaleci Sehic çıkardı. 23’te yine Erhan’ın frikiğinde başrolde Sehic vardı. İlk 45 boyunca gol için bastıran, üretken olmaya çalışan taraf ev sahibi oldu. Mehmet Özdilek yönetimindeki Dadaş etkisizdi.

İkinci devrede Akigolar, üçüncü bölgede zorlandı. 60’ta Musa’nın uzaklardan şutu az farkla auta gitti, 1 dakika sonra ise Sehic geçit vermedi.

Dadaş 2. sıraya yükseldi

63’te Dadaşlar’da İbrahim’in ortasında Ömer’in röveşatasını kaleci Gökhan çıkardı. 70’te ev sahibinin sağ beki Tolga Ünlü, ceza sahasına girdi ancak Sehic yine kritik bir kurtarışa yaptı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip pozisyona girmekte bir hayli zorlandı: 0-0.

Bu sonucun ardından Dadaşlar, ikinci sıraya yükseldi, dünyaları kaçıran Akigo ise ilk 2 fırsatını tepti.

Mertcan Polat