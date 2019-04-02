Stoke City’ye dönmek istemeyen ve Galatasaray Yönetimi’ne niyetini ileten Badou Ndiaye’nin menajeri William D’Avila, oyuncunun eski takımına dönmeyeceğini belirtti.

Radyospor’a konuşan D’Avila, “Şu anda sadece son 8 haftaya konsantre oldu. Sahada yapabileceklerinden başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray’la hedefe ulaşmak istiyor. Şunu söyleyebilirim; gelecek sezon Stoke City’e dönmeyecek. Bu kesin. Galatasaray’ı çok seviyor ve her zaman olmak istediği bir yer. Fakat gelecek sezon devam edip etmeyeceği konusunda şu anda bir şey söyleyemiyorum. Önceliğimiz sezonun kalan bölümünü iyi tamamlamak” dedi.

(Milliyet)