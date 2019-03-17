Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama üçlüsünden iki futbolcu sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Maçın 44. dakikasında Luyindama ile 46. dakikada Ndiaye sarı kart gördüğü için ligin 27. haftasında İstanbul’daki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.
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