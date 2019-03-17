Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da takımının ilk golünü kaydeden Badou N'Diaye, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok zorlu bir ilk yarı geçirmiştik. Takım harika bir karakter gösterdi bu yüzden tüm Galatasaray ailesi için çok mutluyum" diye konuştu.

'Biz kendimize odaklandık'

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren N'Diaye, "Göreceğiz. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu. Tüm maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.