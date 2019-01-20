Ndiaye siftah yaptı

Senegalli orta saha oyuncusu, Ankaragücü karşısında skoru 6-0’a getiren golü kaydederken, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Aslan tekrar kupaya döndü
Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor ile Galatasaray arasındaki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 22 Ocak Salı günü oynanacak. Sarı- Kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönerek Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başlayacak. Aslan, kupada rövanşı ise Göztepe karşılaşmasının ardından İstanbul’da oynayacak.