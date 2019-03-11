Ndiaye: ‘Hocamız Fatih Terim bizi geliştiriyor’

Galatasaray’ın Antalyaspor’u farklı galibiyetinde Senegalli futbolcu Badou Ndiaye rakip fileleri havalandıran isimlerden oldu. Mücadelenin 68. dakikasında golünü atan Ndiaye takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezonki ikinci golünü atan Senegalli futbolcu, ilk golünü de MKE Ankaragücü’ne karşı atmıştı.

Attığı golün yanı sıra başlattığı ataklarla maçın etkili isimlerinden Ndiaye, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Hocamız Fatih Terim gelişmemiz için bize her türlü yardımda bulunuyor. Biz de zaten kendimizi geliştirmek için buradayız. Benim golümden çok aldığımız 3 puan daha önemliydi. Her maçın kendine ait özellikleri var. Bu hafta dinlenip iyi şekilde çalışarak, Bursaspor deplasmanında da 3 puanı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.