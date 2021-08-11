Ndao transferinde yeni gelişme! Bonservisi ödendi

Fatih Karagümrük formasıyla altında geçen sezon 38 lig maçında 11 gol atıp 9 asist yapan Alassane Ndao, transferin gözde isimleri arasında olmuştu. Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş iddiası olan oyuncunun Suudi Arabistan kulübüne transfer olduğu yazılmıştı. Daha sonra ise ödeme konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle Süper Lig ekibi oyuncuyu geri çağırmıştı. Alınan son bilgiye göre Al Ahli'den kaynaklanan ödeme sorunu çözüldü.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Senegalli hücum oyuncusunun temsilcisi Doğan Ercan, "1 gün gecikme yaşandı; ama bugün paraya gönderdiler; ben de Fatih Karagümrük kulübüne parayı ilettim. Ndao, Cuma akşamı lig maçında oynayacak. Karşılaştığı ortamdan çok mutlu. Yeni takım arkadaşları onu çok iyi karşıladılar. Ben Türkiye'ye Mondragon olmak üzere çok sayıda oyuncu getirdim; ama Alassane Ndao'yu harcadığım emek ve zamanı hiç birine harcamadım. Karagümrük'e sıfır maliyet ile getirdim; bir sürü para kazandırarak gitti" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş iddiası...

Doğan Ercan, "Fatih Terim'in yardımcısı beni aradı. 'Hoca oyuncuyu tanımıyor' deyince şok oldum. Acaba benimle dalga mı geçiyor diye düşündüm. Oysa oyuncu Galatasaray'a karşı her iki maçta da gol attı. Bir tane de gol pası verdi. Galatasaray'ı şampiyonluktan etti. Bana Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın Alassane için telefon ettiğini, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un ile oyuncunun transferini konuştuklarını, Koç'un Fenerbahçe kadrosundaki bazı yabancı oyuncularla yolları ayırdıktan sonra Alassane Ndao'yu transfer etmek istediğini söyledi. Al Ahli daha hızlı davrandı. Oyuncu 24 yaşında, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Buradaki başarısı onun Avrupa'nın büyük liglerine gitmesini sağlayacak. Al Ahli ile 3+1 yıllık sözleşme yaptık" şeklinde konuştu.



