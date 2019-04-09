NCAA Basketbol Ligi finalinde Texas Tech Red Raiders’ı uzatma sonunda 85-77 yenen Virginia Cavaliers, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi’nin finalinde Virginia Cavaliers, Texas Tech Red Raiders’ı 85-77 yenerek şampiyon oldu.
İlki 1939’da düzenlenen NCAA Erkekler Basketbol Ligi’nin şampiyonunu belirleyen maçta, 34 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Virginia Üniversitesi ile 31 galibiyet, 6 yenilgiyle finale gelen Texas Tech Üniversitesi karşılaştı.
Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısını, 32-29 Virginia önde bitirdi. Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu.
Virginia’dan De’Andre Hunter, bitime 12.9 saniye kala attığı 3 sayılık basketle skoru 68-68’e getirdi ve maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatma sonunda rakibine 85-77 üstünlük kuran Virginia Cavaliers, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
Virginia Üniversitesi’ni galibiyete, 27 sayı, 9 ribaunt üreten De’Andre Hunter ve 24 sayı atan Kyle Guy taşıdı.
Guy, NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Texas Tech Üniversitesi’nde ise Brandone Francis 17, Jarrett Culver ve Davide Moretti 15’er sayı kaydetti.
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