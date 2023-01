Her geçen gün kendini geliştiriyor. Kimileri ‘GOAT’ (Greatest of all time/tüm zamanların en iyisi) olacak diyor, kimileriyse kendine özgü hareketlerinden bahsediyor. Alperen Şengün12 yaşında Giresun’dan ayrılıp Banvit Basketbol Kulübü’nde başladı basketbol kariyerine. Ardından Bandırma’da oynadı. 2020’de Beşiktaş ’ta kendini gösterdi. 2020-2021 yılının Basketbol Süper Ligi’nde, 20 yaşında sezonun en değerli oyuncusu seçildi ve bu unvanı alan en genç basketbolcu oldu. 2021’de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) seçmelerinde ilk turda 16’ncı sıradan seçildi. Teksas takımı Houston Rockets’taki performansıyla sıkça adından söz ettirirken 1.000 sayı, 200 asist barajını geçen en genç pivot olarak NBA tarihine adını yazdırdı. San Antonio Spurs karşısında da gösterdiği performansla maçın en skorer ismi oldu. “Buralara kadar gelme sebebim hırsım. Hayatım boyunca savaştım basketbol sahasında. Benden güçlü veya iyi bir oyuncu dinlemedim. Her zaman onlara karşı savaştım’’ diyor. NBA yıldızı Alperen Şengün'ün Hürriyet'e verdiği röportajı haberimizde..

Giresun’la bağınızı forma numaranızdan da biliyoruz (Giresun’un plaka kodu: 28). Çocukluğunuzda sokakta basketbol oynar mıydınız?

Evet, sokakta büyüdüm zaten. Her şeyi sokakta yaptım diyebilirim, futbolu da sokakta oynadım, basketbolu da... Hayatı sokakta öğrendim açıkçası.

Banvit, Bandırma derken Beşiktaş’ta kendinizi göstermeye devam ettiniz. Basketbol Süper Ligi’nde MVP (Most valuable player- En değerli oyuncu) oldunuz ve ardından NBA seçmelerinde seçildiniz. Genç yaşta bu kadar hızlı ilerlemenizin sırrı nedir?

Beşiktaş’a transfer olduğumda bütün hayatımı değiştirdim. Çünkü bunun benim için büyük bir fırsat olduğunu biliyordum. Ailemi yanıma aldım, yeme düzenimi ve tüm çalışma mentalitemi değiştirdim.

Bazı basketbolculardan yaşça küçük olmanız, üzerinizde bir baskı hissettiriyor mu?

Hayır. Ben zaten hayatım boyunca benden büyüklere karşı oynadım. O yüzden üzerimde baskı olmuyor, hatta daha iyi odaklanıyorum oyunuma.

‘Şutumu geliştirmem gerek’

Top kontrolü, ayak hareketleri, oyun görüşünüz ve meşhur olan Şengün fake’lerine (rakibi aldatma) çok alıştık. Kendinizi geliştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz alanlar neler?

Şutumu geliştirmem gerektiğini biliyorum, şutuma ve savunmama çalışıyorum. Ayak çabukluğuna da çalışıyorum. Onun dışında hep çalışıyoruz yani (gülüyor)...

Uzun zamandır Amerika’dasınız. Oranın kültürüne, yaşamına adapte olabildiniz mi?

İlk geldiğim zaman İngilizcem gerçekten çok zorluyordu beni ama Yaşam olarak alıştım çünkü enerjik ve uyumlu bir insanım. İlk zamanlar maç takvimine uymak, 2-3 günde bir maç oynamak zor oldu. Çünkü Türkiye’de haftada bir ya da iki maç oynuyorduk. Ama zaman geçtikçe kondisyon ve mental olarak alıştım.

Küçüklüğünüzde NBA sizin için neifade ediyordu? Kendinizi burada hayal ediyor muydunuz?

14-15 yaşıma kadar NBA gibi bir hayalim yoktu, düşünemezsiniz çünkü… Bütün sporları yapıyordum ama bir yerden sonra basketbola odaklanmaya başladım çünkü anladım ki hayatım bu olacak. Ama hayal bile edemiyordum buralara geleceğimi. Tabii şimdi geriye dönüp bakarsam çok büyük bir şey... Buradaki hayatı, organizasyonları görüyorsunuz, inanamıyorsunuz. Küçükken de bana ‘NBA’e gideceksin’ deseler, inanmazdım. Ama şu an buradayım.





‘Benim hayatım basketboldu’

Altyapıdayken NBA’de idol olarak gördüğünüz isimler vardı eminim. Şimdi siz başkalarının idolüsünüz. Altyapıdaki basketbolculara tavsiyeniz ne olur?

Bu benim için çok mutluluk verici. Benim hayatım basketboldu açıkçası. Gerçekten yaptığım başka hiçbir şey yoktu. Şartlar ne olursa olsun çalışmalarını tavsiye ediyorum, meydan okumalarını… Benim hayatım hep böyleydi. İdman bitiyordu, ben yine büyüklerle bire bir oynuyordum, maç yapıyorduk. Hep benden iyileri seçiyordum ki gelişebileyim…

Maç öncesinde, sonrasında bir ritüeliniz var mı, olmazsa olmazınız nedir?

Açıkçası eskiden İstanbul ve Bandırma’dayken ritüelle yaşayan bir insandım. Her maç öncesi ne yapıyorsam harfiyen aynısını yapmaya çalışırdım. Ama artık çok umursamamaya çalışıyorum. Müzik dinliyorum, esnemelerimi yapıyorum. Şu an çok özel bir şeyim yok.

‘Avrupa koçları daha zor’

Türkiye’deki antrenörlerle NBA antrenörleri arasında bir fark var mı size göre? Eğer varsa bu farkları nasıl aştınız?

Bence Avrupa koçları daha zor, çünkü daha sert. Amerika’da koçlar daha çok oyuncuya bırakıyor her şeyi. O yüzden adaptasyon sürecim kolay oldu. Hatta bir boşluk bile yaşadım ilk geldiğimde. Ben sert koçlarla büyüdüm çünkü.

Zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz, motivasyon kaynağınız ne?

Açıkçası bazen gerçekten kötü maç oynadığımda oldukça gergin ve sinirli oluyorum kendime karşı. Video oyunları oynuyorum kafamı dağıtmak için. Çünkü video oyununda kızabiliyorsunuz içinizden (gülüyor).

Oyununuz kadar stiliniz de konuşuluyor, stil danışmanınız var mı?

Stil danışmanım yok, burada da soruyorlar. Çevremdekilerin fikirlerine çok güvenirim, onlara soruyorum. Ama stilistim yok, kendim alışveriş yapıyorum ve alışveriş yapmayı seviyorum. Çok stilistten mesajı alıyorum ama şu an hiçbirini kabul etmedim.

2 yıl üst üste MVP olan Nikola Jokic’e benzetildiniz. Onu örnek alıyor musunuz? Ona benzetilmek hoşunuza gidiyor mu?

Tabii ki benzetmeleri hoşuma gidiyor. Oyunum Jokic’inkine benziyor, bunu herkes söylüyor. İyi bir ilişkimiz var, maçlarda konuşuyoruz. Amerika’daki menajerlik şirketimiz aynı. Onunla oynamak her zaman zevk benim için.

Suns maçında double double (istatistiki kategorilerin ikisinde çift haneli sayıya ulaşmak) 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asist... Geçen günlerde de 200 asist 1000 sayı barajını aşan en genç pivot olarak NBA tarihine geçtiniz. Nasıl bir his bu?

Benim için güzel bir hatıra olacak, mutluyum. İstatistiklere çok bakıyorlar. Ayrıca sahada ne yaptığın, takıma ne kattığın da oldukça önemli.

Geçen günlerde sosyal medyada paylaştığınız keçili fotoğraf ‘GOAT’ (greatest of all time/tüm zamanların en iyisi) olarak paylaşıldı. Olur mu dersiniz? Hakkınızdaki iyi-kötü eleştirileri okuyor musunuz?

Tabii ki okuyorum, hayatta iyiyi de kötüyü de kabullenmek lazım. Burada bir Türk çiftliği ve restoranı var. Her izin günümde gidiyorum, kahvaltı yapıyorum. Güzel zaman geçiriyorum hayvanlarla. Zaten 2 köpeğim var, hayvanları seviyorum. GOAT meselesi büyük bir şey (gülüyor). Espri olarak söylüyorlar bunu ama olduğum pozisyonda en iyilerden biri olmak için elimden geleni yapacağım. Buralara kadar gelme sebebim hırsım açıkçası. Hayatım boyunca savaştım basketbol sahasında, benden güçlü veya iyi oyuncu demedim, hep daha fazla savaşmaya hazır oldum. Bu benim ruhumda var, ailemde de öyle. Ailece savaşçı bir ruhumuz var.

‘Türkiye’deki gençlerin gelebileceğini kanıtlamak istiyorum’

Türkiye’de inanılmaz bir hayran kitleniz var, Houston’da da öyle... Onlara buradan ne söylemek istersiniz?

Beni izlemeye devam edin, her gün kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Türkiye’deki gençlerin de NBA’e gelebileceğini ve daha iyi işler yapabileceğini kanıtlamak istiyorum buradaki herkese. Umarım olur.

Zach Collins’in üzerinden yaptığınız smaça faul kararı geldi. Bu gibi durumlarda daha çok hırs mı yapıyorsunuz, yoksa modunuz mu düşüyor?

Faul kararları biraz üzüyor beni. Çok takmamak lazım ama ben takıyorum maçlarda biraz. Umarım bunun da üstesinden geleceğim ama hakemlere karşı yapacak bir şey yok elimizde.

KISA KISA

Takımda en iyi anlaştığınız kişi kim?

Eric Gordon.

Türkiye’de en çok özlediğiniz şey nedir?

Yemekleri ve arkadaşlarımı çok özlüyorum.

Vazgeçemediğiniz dizi ve film…

Dizi ‘Narcos’, Film ‘Harry Potter.’

Vazgeçemediğiniz şarkı…

Ezhel’in şarkıları.

Basketbolcu olmasaydınız…

Futbolcu olurdum.

Yapmaktan en çok zevk aldığınız üç şey…

Basketbol oynamak, video oyunları oynamak, alışveriş yapmak.