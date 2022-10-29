NBA ; ülkelerin kültürlerini, basketbol tarihlerini ve basketbol tutkusunu inceleyen belgesel serisi ‘The Hoop Cities’in yayına girdiğini duyurdu. NBA League Pass’e kaydolan basketbol severler, The Hoop Cities’i maçlar ve diğer içeriklerle birlikte NBA League Pass üzerinden bir ay süresince ücretsiz olarak izleyebilecek.

‘The Hoop Cities' belgeseli; Belgrad (Sırbistan), Bologna (İtalya) ve Paris’te (Fransa) geçen ilk üç bölümünün ardından İstanbul (Türkiye), Köln & Leverkusen (Almanya), Kaunas (Litvanya), Selanik (Yunanistan) ve Sevilla’da (İspanya) çekilmişti.