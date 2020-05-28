NBA’e Dünya Kupası modeli

NBA’de sezonun tamamlanma ihtimali her geçen gün güçlenirken, nasıl bir sistemin uygulanacağı ise henüz tartışma konusu. Sezonu tamamlamak için birçok farklı senaryoyu göz önünde bulunduran NBA yönetimi, takımların karşısına bu sefer oldukça ilginç bir öneriyle çıktı.

ABD’de çıkan haberlere göre; NBA, sezonun geri kalanı için takımlara FIFA Dünya Kupası stilinde bir grup aşaması önerdi. Ligde en iyi dereceye sahip olan 20 takım, derecelerine göre beşerli bir şekilde gruplara ayrılacak ve takımlar, gruptaki rakipleriyle ikişer maç oynayacak. Bu gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Play-Off’a yükselecek ve eşleşmeye göre 7 maçlı Play-Off serisi oynanacak.