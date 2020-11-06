Corona virüs etkisiyle daha önce alışılmamış şekilde bir sezonu, oldukça başarılı biçimde geride bırakan NBA, yeni sezon için hazırlıklara başlamış durumda. 2019-20 sezonunu NBA Bubble projesi ile başarılı şekilde geçen ve Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu ile bütün dünyada büyük reaksiyon sağlayan NBA, yeni sezonu başlatmak adına oyuncularla görüşmeler gerçekleştirmekte. İlk etapta NBA'in ocak ayı sonrasında başlayacağı gündeme gelmiş olsa da bunun maddi zararından kaçınmak isteyen NBA Yönetimi, 22 Aralık üzerinden bir plan oluşturdu ve bu projeyi Oyuncular Birliği'ne iletti.

NBA'de yeni sezon ne zaman başlıyor?

NBA'de yeni sezon 22 Aralık'ta başlayacak. NBA'de Oyuncular Birliği, kendilerine sunulan 22 Aralık'ta başlayacak 72 maçlık yeni sezon önerisini kabul ettiler.

NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncular Birliği), NBA'in kendilerine sunduğu ana hatlarında 22 Aralık'ta başlayacak 72 maçlık sezon fikrini kabul etti. Detayları konusunda görüşmelerin sürdüğü plan çerçevesinde 18 Kasım'da draft ve 1 Aralık'ta da hazırlık kamplarının başlaması bekleniyor.

NBPA, detayların görüşülmeye devam ettiğini ama önümüzdeki sezonla ilgili kalan ufak detaylarda da anlaşma sağlanacağını belirtti.

ESPN'in kaynaklarına göre lig ve oyuncular arasında toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi planlanan mali şartlarına ilişkin görüşmeler hala sürmekte. Bu görüşmelerin önümüzdeki haftaya sarkması beklenmekte.

İlk etapta ocak ayında başlaması planlanan NBA, 22 Aralık'ta başlarsa Noel dönemi maçları ve temmuz ayındaki Yaz Olimpiyatları öncesinde bitecek sezon ile 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir gelir sağlanması planlanıyor.