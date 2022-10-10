Dünya basketbolunun gözü kulağı, 18 yaşındaki Fransız basketbolcu Victor Wembanyama'nın üzerinde. Üstün kabiliyetleri ve fiziği sayesinde basketbolun yeni süper starı olmaya aday olan Wembanyama için NBA kulüpleri şimdiden heyecanlanmaya başladı.

NBA’in kolej basketbolundan gelmeyen genç basketbolcular için kurulan yan lig “NBA G-League” de boy gösteren Wembanyama, formasını giydiği Fransa Ligi ekibi Metropolitans 92 ile, NBA G-League Ignite takımının karşısına çıktı.

2023 NBA Draft’ının en güçlü iki adayı olan Wembanyama ile Sterling 'Scoot' Henderson’ın karşı karşıya geldiği 4 ve 6 Ekim tarihlerindeki müsabakalarda, genç oyuncular bütün yeteneklerini sergiledi.

‘GEÇTİĞİMİZ YILLARDA HERKES ‘UNICORN’DU, WEMBANYAMA DAHA ÇOK UZAYLI’

İlk karşılaşmada Henderson’ın takımı G-League Ignite, Metropolitans 92’yi 122-115’lik skorla mağlup etmeyi başarırken, perşembe günü oynanan maçta Wembanyama’nın takımı 112-106'lık skorla rövanşı almayı başardı.

Maçı 36 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 4 blokla tamamlayarak harika bir performansa imza atan, bütün basketbol otoritelerini ve yetenek avcılarını büyülemeyi başaran Wembanyama’nın 2023 NBA Draft’ının birinci sırasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James’in dahi büyük bir hayranlıkla izlediği ve “Geçtiğimiz yıllarda herkes ‘unicorn’du, (efsanevi tek boynuzlu at -- süper yıldız adayları için kullanılan bir terim) Wembanyama ise daha çok uzaylı. Tarihte onun kadar uzun boylu olup aynı zamanda onun kadar zarif ve akıcı oynayan kimse yok” sözleriyle övdüğü Wembanyama, NBA’in tüm kurallarını ve basketbol tarzını değiştireceğe benziyor.

‘GÖRÜLMEMİŞ TÜRDE BİR OYUNCU OLACAĞIM’

18 yaşındaki basketbolcu, G-League Ignite ile oynadıkları maçın ardından kendinden emin tavırlarıyla basın mensuplarının karşısına geçti ve bugüne kadar görülmemiş türden bir oyuncu olmak istediğini söyleyerek, beklentiyi bir kat daha artırdı.

Wembanyama yaptığı açıklamada, “Küçüklüğümden beri sürekli farklı olmaya çalıştım. Yaptığım her işte orijinal olmak için çabaladım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama küçüklüğümden beri bu düşünce yapısına sahibim. Basketbol kariyerimdeki en büyük hedef de bugüne kadar görülmemiş türden bir oyuncu olmak” derken öz güvenini de gösterdi.

Hem hücumda hem de savunmada oyunu sezgisel olarak hisseden ve genç yaşına rağmen basketbol zekâsıyla rakiplerinden önde olan Wembanyama'nın, yetenek ve iradenin bir araya geldiği NBA'e 2 metre 19 santimetrelik boyu ve oyun tarzıyla damga vurması bekleniyor.

NBA YILDIZLARI TARAFINDAN EĞİTİLDİ

Bu anlamda Wembanyama'nın, NBA'e 20 yıl önce adım atan LeBron James'ten bu yana belki de en umut verici genç oyuncu olduğu konuşuluyor.

Wembanyama, bugüne uzun bir hazırlık dönemiyle ulaştı. Genç oyuncunun 2020’de yaptığı özel antrenmanlar dünya genelinde 6 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Görüntülerde 16 yaşında olan Wembanyama, NBA’de üç kez “Yılın Savunma Oyuncusu” seçilen Rudy Gobert ile özel olarak çalışıyordu. Dört dakikalık videoda Gobert'in üzerinden ribauntlar alan Wembanyama’nın bir gard gibi oyunu yönlendirdiği ve sıçrama yeteneğinin üst seviyede olduğu net bir biçimde görülüyordu.

Bu videonun ardından bütün yetenek avcıları Wembanyama’yı takip etmeye koyuldu.

ANNESİ BASKETBOLCU, BABASI UZUN ATLAMACI

NBA takımları için Avrupa’daki oyuncuları takip eden yetenek avcısı Jason Filippi, “Onu ilk olarak 2019’da Avrupa 16 yaş altı şampiyonasında oynarken gördüm. O zamanlar, 15 yaşında olan bu genç herkesin dikkatini çekmişti. Şampiyonada oyuncuları izleyen her meslektaşım onu 1 numaralı aday olarak değerlendirmişti” ifadesini kullandı.

2004 yılında Paris’in banliyösü Le Chesney'de doğan Wembanyama, atletik yeteneklerini ve spora olan ilgisini ailesinden alıyor. Öyle ki, babası Felix, 1,98 boyunda eski bir uzun atlamacı; annesi Elodie ise eski bir basketbol oyuncusu ve antrenörü.

Ne var ki benzersiz fiziksel özellikleri bu oyuncuyu anlamada tek ölçü değil.

Gövdesinin ve kollarının uzun oluşu hem savunmada, hem de hücumda pota altı hakimiyeti getirirken, muhteşem şut yeteneği ve yeri geldiğinde oyun kurabilmesi de pratikte onun durdurulamaz bir oyuncu haline dönüşmesini sağlıyor.

‘ONDA SIRA DIŞI BİR ŞEYLER VAR!’

LeBron James’in “uzaylı” benzetmesine katılan Filippi, “Daha bugünden Wembanyama'nın bir sonraki Luka Dončić olduğunu söylemiyorum. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olacağını da söylemiyorum. Fakat onda sıra dışı bir şeyler var! Dört dörtlük bir oyuncu. Uzun boyu, ve atletik yetenekleri basketbol zekasıyla birleşince daha önce karşı karşıya gelmediğimiz bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Bu yeteneklerin hepsinin bir oyuncuda toplanma olasılığı çok düşüktür” ifadesini kullandı.

Fransa birinci ligi LNB Pro A’da oynayan ABD'li şutör gard Keith Hornsby, Fransa'da Wembanyama ile birçok kez karşı karşıya geldi. 2021’de karşılaştıkları bir maçta genç oyuncunun benzersiz savunma yeteneklerinden oldukça etkilendiğini belirten Hornsby, “Maç içinde bir pozisyonda üçlük çizgisinde topu aldım; benden oldukça uzakta duruyordu. Aradaki mesafe fazla olduğu için atış yapmaya karar verdim. Sonra incecik kolunun bana doğru uzanıp şutumu blokladığını görünce neye uğradığımı şaşırdım” dedi ve devam etti:

“Dürüst olmak gerekirse bu benim için biraz utanç vericiydi. Antrenörümün ‘Onu neden durdurmuyorsun?’ diye beni azarladığını hatırlıyorum. Ancak saha içinde gördüğüm o genç çocuğun normal bir defans oyuncusundan çok farklı olduğunu söyleyebilirim.”

OYUN ZEKÂSI VE MUAZZAM PASLARIYLA DURDURULAMIYOR

Boyu ve kol uzunluğuyla istediği noktadan sıçrayıp rahatlıkla smaç yapabilen Wembanyama, pota altında ciddi tehdit unsuru haline geliyor. Genç basketbolcunun geniş bir pota altı oyun “cephaneliği” var. Onu durdurmak için yapılan her hamle Wembanyama’nın oyun zekâsı karşısında boşa düşüyor. İkili veya üçlü sıkıştırmalarda olgun paslar çıkaran genç oyuncu takım arkadaşlarını da oyunun içine sokabiliyor.

ABD'li uzun forvet Chris Horton, ilk kez 2019-20 sezonunda Fransa'da Wembanyama ile karşı karşıya geldi. O dönem genç oyuncunun ilk profesyonel maçına çıktığını söyleyen Horton, Wembanyama'nın atış tekniği karşısında şaşkına döndüğünü itiraf etti ve genç basketbolcunun o günden bu yana şutlarını daha da geliştirdiğini ekledi.

Horton, “Onu savunuyordum ve orta sahanın biraz ilerisinden oyuna baktı; kendinden emin bir şekilde topu sürdü ve birkaç adım sonra çok rahat bir şekilde şutunu kullandı. Onun yaşındaki bir sporcuya göre son derece rahat hareket ediyordu” dedi.

Peki genç yıldız adayı tüm bu beklentileri özel hayatında nasıl dengeliyor? Wembanyama’nın menajeri Bouna Ndiaye'ye göre bu alanda da sıkıntı yok.

“Victor hayatı dolu dolu yaşayan bir genç. Çizim yapmayı çok seviyor. İyi bir yemek kültürü var. Bu benim açımdan da son derece önemli. Sadece basketbola odaklanan 'saplantılı' bir profil çizmiyor. Bu oldukça sağlıksız bir durum olurdu.”

OLUMSUZ NOKTA: FİZİKSEL YAPISI SAKATLANMA RİSKLERİNİ ARTIRIYOR

Muazzam potansiyeline rağmen Wembanyama'nın NBA gibi güce dayalı bir ligde, sakatlanma riski barındıran bir fiziği var. Oldukça uzun boyuna rağmen düşük kilosu ve ince yapısı, basketbol otoritelerini düşündürüyor.

Halihazırda yaşadığı ayak ve omuz problemlerinin ileride büyük sorunlar yaratıp yaratmayacağı da endişe konusu.

Yetenek avcısı Jason Filippi, “Hâlâ aşırı derecede zayıf. Bu onun oyununu sınırlıyor. Kendi bedenini düşünmeye başladığında yapması gereken çıkışları yapamıyor. Eğer vücudunu NBA’e hazırlayabilirse, gerçek Wembanyama'yı o zaman göreceğiz” dedi.

‘ONUN GİBİ ADAMLAR ÇOK NADİR GELİR’

Geçtiğimiz gün Las Vegas'ta G League Ignite'a karşı oynadığı maçta Wembanyama'yı değerlendiren yetenek avcıları, sergilediği oyunun ardından bu gencin uzun yıllar oyunu yönlendiren bir figür olacağını ifade etti. Birçok kulüp ise daha şimdiden bu benzersiz yeteneğe karşı hücum ve savunmada neler yapabileceklerini düşünmeye koyuldu.

Wembanyama'nın performansını yakından takip eden ABD'li şutör gard Hornsby,“O bin yılda bir görülecek bir yetenek. Onun gibi adamlar çok nadir gelir” ifadesini kullandı ve ekledi:

“O bence hazır. NBA ortamına girdiğinde, bence o zaman havaya girecek ve herkesin tam olarak düşündüğü bir yıldız haline gelecek.”