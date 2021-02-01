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NBA'de Utah'ı Denver durdurdu

NBA'de Utah Jazz'i 128-117 mağlup eden Denver Nuggets, rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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NBA'de Utah'ı Denver durdurdu

NBA’e 6 maçla devam edildi. Denver Nuggets, sahasında Utah Jazz’ı 128-117 mağlup etti. Batı Konferansı’nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Nuggets, Jazz’ı 11 sayı farkla yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Nikola Jokic, 47 sayı, 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Will Barton 18, Jamal Murray 16 sayı kaydetti.

Ligde 15 galibiyeti bulunan Jazz’da Bojan Bogdanovic 29, Donovan Mitchell ve Jordan Clarkson 13’er sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin sonuçları:

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129

Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119

Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104

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