NBA’e 6 maçla devam edildi. Denver Nuggets, sahasında Utah Jazz’ı 128-117 mağlup etti. Batı Konferansı’nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Nuggets, Jazz’ı 11 sayı farkla yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Ev sahibi ekipte Nikola Jokic, 47 sayı, 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Will Barton 18, Jamal Murray 16 sayı kaydetti.
Ligde 15 galibiyeti bulunan Jazz’da Bojan Bogdanovic 29, Donovan Mitchell ve Jordan Clarkson 13’er sayıyla maçı tamamladı.
Gecenin sonuçları:
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129
Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119
Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104