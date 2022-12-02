NBA 'de Milli yıldızlar Furkan Korkmaz ile Cedi Osman karşı karşıya geldi. Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 113-85 yendi. 76ers'ta Furkan Korkmaz 13 dakika 3 saniye parkede kalırken, takımına 4 sayı, 1 ribaunt ile katkı sağladı.

Cleveland Cavaliers'ta ise Cedi Osman 28 dakika 49 saniye süre alıp, 9 sayı, 5 ribaunt üretti. Bu arada Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, deplasmanda 120-100 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 18 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.