NBA 'de 2022 takas döneminin sonuna yaklaşıldı. Dikkat çeken birçok takasın ardından son saatlerde önemli yıldızların durumları merak ediliyor. İşte 2021-22 sezonunda takas döneminin son bölümünde yaşananlar, dedikodular ve takas döneminin kapanış saati...

NBA'da takas dönemi ne zaman kapanıyor? NBA'de takas dönemi ne zaman bitiyor?

NBA'de takas dönemi, bugün (10 Şubat 2022 Perşembe) Doğu Zaman Dilimi'ne göre (Eastern Time Zone) 3 p.m.'de kapanacak. Yani Türkiye saati ile 23:00'da NBA'deki takas dönemi sona erecek.

Gerçekleştirilen takaslar

Indiana, Domantas Sabonis'i 6 oyunculu takasla Sacramento'ya gönderdi

Indiana Pacers, merkezinde Domantas Sabonis - Tyrese Haliburton değişimini bulunduran bir takası Sacramento Kings ile gerçekleştirdi.

Indiana Pacers; Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday ve 2027 ikinci tur draft hakkını Sacramento Kings'e verirken Tyrese Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı aldı.

New Orleans ile Portland arasında CJ McCollum takası

NBA'de New Orleans Pelicans ve Portland Trail Blazers arasında, merkezinde yıldız oyuncu CJ McCollum'un yer aldığı toplam 7 oyunculuk bir takas gerçekleşti.

Bu takasa göre New Orleans Pelicans; CJ McCollum, Larry Nance Jr. ve Tony Snell'i kadrosuna katarken Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker ve Didi Louzada'yı Portland Trail Blazers'a gönderdi.

Portland - San Antonio - Utah arasında üçlü takas

Portland, CJ McCollum takasında New Orleans'tan kadrosuna kattığı Nickeil Alexander-Walker ve Tomas Satoransky'yi farklı takımlara yolladı.

Üçlü takasın sonucunda Utah, Portland'dan Nickeil Alexander-Walker ve San Antonio'dan Juancho Hernangomez'i kadrosuna kattı. San Antonio Spurs, Portland'dan Tomas Satoransky'yi alırken bir de ikinci tur draft hakkı kaptı. Portland ise Utah'tan sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Joe Ingles ve Elijah Hughes'u alırken bir de ikinci tur draft hakkının sahibi oldu.

Cleveland, takasla Caris LeVert'ü kadrosuna kattı

NBA 'de millî oyuncularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, guard rotasyonunda yaşanan sıkıntıyı çözmek adına önemli bir takasa imza attı.

Cleveland Cavaliers, Caris Levert'ü kadrosuna katarken Indiana'ya bu sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Ricky Rubio ile lottery korumalı 2022 ilk tur draft hakkı, Houston'dan gelen 2022 ikinci tur draft hakkı ve Utah'tan gelen 2027 ikinci tur draft hakkını yolladı.

Son gün gelişmeleri

NBA'de son gün için en büyük beklenti Brooklyn Nets'in süperstarı James Harden ve Philadelphia 76ers'ta bu sezon forma giymeyen Avustralyalı yıldız Ben Simmons üzerinden dönüyor. İki ismin odağında olduğu bir takasa ilişkin senaryolar yürütülmekte. Brooklyn Nets tarafı, Harden'ın takas edilmeyeceğini açıklasa da yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini belirttiği aktarılıyor. Sezon başından bu yana Philadelphia forması giymeyen Ben Simmons'ın durumu da son saatlerde merak ediliyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre James Harden, Philadelphia 76ers'a takas olmak istiyor fakat üst üste ikinci sezonda da bir takımdan ayrılma isteğinin tepki çekebilecek olması nedeniyle takasını resmî olarak talep etmeyecek.

Kötü bir sezon geçiren Los Angeles Lakers, Russell Westbrook'u elinden çıkarmak istese de şu an böyle bir takasa istekli bir takım bulabilmiş değiller. Houston'dan John Wall'un takıma katılması üzerinden bir takas ihtimali ise gündemde...

New York Knicks'in Julius Randle için gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtiliyor. Fakat potansiyel taliplerden Sacramento'nun Domantas Sabonis eklemesi sonrası henüz istekli bir takımın olmadığı aktarılıyor.

Detroit Pistons'ta da özellikle Jerami Grant'in durumu merak ediliyor. İlk etapta Jerami Grant ile takas döneminin aktif ekibi Portland'ın ilgilendiği belirtiliyordu.