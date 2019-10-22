NBA’de şov başlıyor

Dünya basketbolunun 1 numaralı adresi NBA’de 2019-2020 sezonu bugünü yarın sabaha bağlayan gece oynanacak iki maçla başlayacak. NBA’in 74. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Yeni sezonun ilk maçında 2019’da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Toronto Raptors, NBA Draft’ının bir numarası Zion Williamson’ın takımı New Orleans Pelicans’la kozlarını saat 03.00’te paylaşacak. Elbette tüm gözler daha sonra Los Angeles’a çevrilecek. Yeni sezonda şampiyonluğun iki büyük favorisi arasında yer alan Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers, derbide karşı karşıya gelecek. LeBron James’in yanına Anthony Davis’i alan Lakers ile Toronto’yu adeta tek başına geçen sezon 1 numara yapan Kawhi Leonard ile Paul George’u kadrosuna katan Clippers’ın mücadelesi de 05.30’da oynanacak. Maçlar S Sport’ta olacak. Her iki mücadelede NBA’in Türkiye’deki yayıncısı olan S Sport’tan canlı olarak ekranlara gelecek. NBA’de ülkemizi bu sezonda Cleveland Cavaliers’tan Cedi Osman, Philadelphia76ers’tan Furkan Korkmaz ve Milwaukee Bucks’tan Ersan İlyasova temsil edecek. Cedi’li Cavaliers, perşembe sabahı Orlando Magic’le, aynı gün Furkan’lı Philadelphia da Boston Celtics’le kozlarını paylaşacak. Ersan’lı Bucks da cuma sabaha karşı Houston Rockets’la karşı karşıya gelecek.



