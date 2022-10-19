Yeni sezonun ilk maçında Boston Celtics sahasında Philadelphia 76ers'i 126 - 117 mağlup etti. Boston'da Jayson Tatum ve Jaylen Brown 35'er sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Philadelphia'da ise Harden'ın 35, Embiid'in 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Öte yandan Philadelphia forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmada süre almadı.

SON ŞAMPİYON GALİBİYETLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Golden Statte Warriors ise sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Rakibini 123-109 mağlup eden son şampiyon, sezonu galibiyetle açtı. Golden Statte'de Curyy 33 sayı, 6 ribaund, 7 asistle galibiyetle başrol oynadı. Lakers'ta Lebron James'in 31 sayı, 14 ribaund, 8 asistlik performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

CEDİ, ALPEREN VE ÖMER FARUK BU GECE SAHAYA ÇIKACAK

NBA 'de forma giyen milli basketbolcular; Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ise sezonun ilk maçlarına bu gece çıkacak. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors deplasmanına konuk olacak. Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek. Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat ise Chicago Bulls'u konuk edecek.

DHA