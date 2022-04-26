NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'in yıldız oyun kurucusu Ja Morant, 2021-22 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçildi. NBA'de 3. yılını geçiren genç basketbolcu, Memphis Grizzlies tarihinde bu ödülü kazanan ilk isim olmayı da başardı.

NBA'den yapılan açıklamada Morant'ın yapılan oylama sonucunda 38 birincilik oyu aldığı ve 221 puan ile ödülün sahibi olduğu duyuruldu. San Antonio Spurs'ün oyun kurucusu Dejounte Murray 183 puanla 2. sırada yer alırken Cleveland Cavaliers'tan Darius Garland 178 puanla 3. oldu.

Bu sezon ilk kez NBA All-Star seçilen Morant, 57 maçta 33.1 dakikada 27.4 sayı, 6.7 asist ve 5.7 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en başarılı sezonuna imza attı.



