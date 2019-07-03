NBA’de rekor kırıldı! 8 saatte 3.2 milyar Dolar

NBA’de önceki gün serbest oyuncu döneminin açıldığı 8 saat içerisinde rekorlar alt-üst oldu, oyuncular 8 saatte 3.2 milyon Dolarlık kontrat imzaladı. Yıllardır şampiyonluk kazanmak için tanking (Bilinçli olarak kaybetmek) yapan Brooklyn Nets, bu süreçten en karlı çıkan takım oldu. Nets, kısa forvet Kevin Durant, guard Kyrie Irving ve pivot DeAndre Jordan gibi isimlere toplamda 345 milyon Dolarlık sözleşme sunarak en dikkat çeken ekip oldu.

En pahalısı Lillard

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak isteyen Brooklyn haricinde ise en dikkat çeken ekip Portland Trail Blazers oldu. Blazers’ın süperstarı Damian Lillard, 5 yıllık süper maksiumum kontrat kapsamında 196 milyon Dolar’lık anlaşmanın altına imzasını attı. Öte yandan Toronto Raptors’da şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.