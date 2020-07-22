NBA’de pozitif vaka yok...

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen NBA'de heyecan 31 Temmuz'da başlayacak. Orlando şehrinde Wide World Spor Kompleksi'nde yapılacak maçlar öncesinde basketbolcular düzenli olarak KOVID-19 testlerine girmeye devam ediyor.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
- A +
NBA’de pozitif vaka yok...

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen NBA'de heyecan 31 Temmuz'da başlayacak. Orlando şehrinde Wide World Spor Kompleksi'nde yapılacak maçlar öncesinde basketbolcular düzenli olarak KOVID-19 testlerine girmeye devam ediyor. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 346 basketbolcuya uygulanan testlerin sonucunun ilk defa hepsinin negatif çıktığını duyurdu. 13 Temmuz'da açıklanan sonuçlarda iki basketbolcunun sonucunu pozitif çıkmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...