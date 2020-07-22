NBA’de pozitif vaka yok...

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen NBA'de heyecan 31 Temmuz'da başlayacak. Orlando şehrinde Wide World Spor Kompleksi'nde yapılacak maçlar öncesinde basketbolcular düzenli olarak KOVID-19 testlerine girmeye devam ediyor. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 346 basketbolcuya uygulanan testlerin sonucunun ilk defa hepsinin negatif çıktığını duyurdu. 13 Temmuz'da açıklanan sonuçlarda iki basketbolcunun sonucunu pozitif çıkmıştı.