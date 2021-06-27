Amerikan Basketbol Ligi ( NBA ) play-off’larında Los Angeles Clippers’ı 84-80 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı final serisinde 3-1 öne geçti.

NBA play-off’larına tek maçla devam edildi. Suns, Clippers’a konuk olduğu Batı Konferansı final serisi 4. maçını kazanarak en son 1993’te yükseldiği NBA finaline bir adım daha yaklaştı.

Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns’ı galibiyete taşıyan isimler oldu.

Clippers’ta Paul George 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 20 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Ivica Zubac da 13 sayı, 14 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

NBA play-off’ları, yarın TSİ 03.30’da Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.