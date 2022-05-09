NBA Play-Off'larında konferans yarı finalleri heyecanı sürüyor. Doğu Konferansı Play-Off Yarı Final Serisi'nde Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 116-108 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Serinin ilk iki maçına yıldızı Joel Embiid'den yoksun çıkan Philadelphia, deplasmanda oynadığı maçları kaybederek seride 2-0 geri düşmüştü. Sonrasında iç sahada Joel Embiid'in de dönüşüyle oynadığı maçları kazanan Philadelphia, seride durumu eşitlemeyi başardı.

116-108 kazanılan serinin dördüncü maçında Philadelphia adına en etkili isim 31 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ile James Harden olurken Joel Embiid de yine 24 sayı, 11 ribaunt ile etkili oldu. Süre alan 9 oyuncunun 6'sının çift haneli skor ürettiği Philadelphia'da millî oyuncumuz Furkan Korkmaz, süre alamadı.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler'ın 40 sayı, 6 asistlik performansı dikkat çekerken Bam Adebayo da 21 sayıyla maçı tamamladı.