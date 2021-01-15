NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren 76ers, Heat’i 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 9. galibiyetini aldı. Philadelphia 76ers, Covid-19 nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun Miami Heat’i iç sahada 125-108 yendi.

Heat karşısında 10 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle oynayan Ben Simmons, kariyerinde 30. kez triple-double yaptı. Simmons, Oscar Robertson (75 maç) ve Magic Johnson’dan (190 maç) sonra NBA tarihinde bu istatistiğe en hızlı (228 maç) ulaşan isim oldu.

76ers’ta Shake Milton 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 18, Tyrese Maxey 15 sayı üretti.

Heat’te ise Duncan Robinson 22, Gabe Vincent 21, Tyler Herro 17 sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin sonuçları

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 125-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-109

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-108

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 114-104

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 87-111