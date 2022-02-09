NBA 'de takas döneminin sonuna yaklaşılırken hareketlilik artmış durumda. Zion Williamson'ın yanına yıldız bir dış oyuncu eklemesi yapmak isteyen New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers ile CJ McCollum'un merkezde yer aldığı bir takas gerçekleştirdi.

Bu takasa göre New Orleans Pelicans; CJ McCollum, Larry Nance Jr. ve Tony Snell'i kadrosuna katarken Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker ve Didi Louzada'yı Portland Trail Blazers'a gönderdi.

Bu sezon Portland forması altında 36 maça çıkan CJ McCollum; 20.5 sayı, 4.3 ribaunt ve 4.5 asist ortalamaları yakaladı. 2013'te draft edilmesinden bu yana 9 yıl Portland forması giyen McCollum, 467'sine ilk 5 başladığı toplam 564 maçta 19 sayı, 3.4 ribaunt, 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı. Kariyeri boyunca 47'si ilk 5 olmak üzere 57 Play-Off maçına çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda da 20 sayı, 4.2 ribaunt ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.