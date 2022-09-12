Eski NBA yıldızı Manu Ginobili, NBA'deki en büyük başarılardan birini daha elde etti. Arjantinli basketbolcu, NBA'de en başarılı oyuncuların onurlandırıldığı Hall of Fame'e (NBA Onur Listesi) seçildi.

Teşekkür konuşmasında sıradışı bir durumdan bu hayali gerçekleştirdiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Arjantin'in küçük bir kasabasında büyüdüm, Benim ülkem futbol ile tanınırken ben basketbolu seçtim, NBA'e gelmek bile benim için büyük başarı iken Hall of Fame ile onurlandırılmak çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

Manu Giobili, 2002-2003 sezonunda San Antonio Spurs tarafından draft edildi. 16 yıllık NBA kariyerinin tamamında San Antonio Spurs forması giyen Ginobili, 2018 yılında basketbolu bıraktı.

Arjantinli basketbolcu, kariyerini 13 sayı, 4 asist ve 3.5 ribaund ortalaması ile tamamladı.

İki kere All star da olan Ginobili, 2003-2004 sezonunda Hidayet Türkoğlu ile takım arkadaşlığı yapmıştı.

TRT Spor