NBA’de maaşlarda %25’lik kesinti

Gelişen süreçte, Amerika Birleşik Devletleri’nin adeta pandeminin merkezi haline gelirken oyuncuların alacağı maaşlarla ilgili kısa süreli de olsa bir kriz yaşandı.

NBA yönetimi önce yüzde 50’lik bir kesinti talebinde bulundu ancak Oyuncular Birliği (NBPA) yüzde 25’in üzerinde indirime sıcak bakmayacaklarını açıkladı. 1-15 Nisan tarihleri arasındaki maaşları tam olarak ödeyen NBA yönetimi 15 Mayıs için oyuncuların kontratında yüzde 25’lik kesinti olacağını ifade etti. Oyuncular 1 Mayıs’ta ise maaşlarını yine tam olarak alacak.