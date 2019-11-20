NBA’de Luka Doncic’in şov gecesi
Luka Doncic, Dallas Mevericks’in San Antonio’yu 117-110 yendiği maçta 42 sayı, 11 asist, 12 asistlik performansıyla ‘triple-double’ yaptı. Sloven yıldız böylece LeBron James’in ardından NBA tarihinde 40 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç ikinci oyuncu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic’in “triple-double” yaptığı maçta San Antonio Spurs’u 117-110 mağlup etti.
20 yaşındaki yıldızın 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle oynadığı karşılaşmada Mavericks 8. galibiyetine ulaştı. Doncic de LeBron James’ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık ‘triple-double’ yapan en genç ikinci oyuncu olmayı başardı.
163 günle rekoru kaçırdı
Bu istatistiğe 20 yaş 263 günlükken ulaşan Sloven basketbolcunun önünde, 2005’te 20 yaş 100 günlükken Cleveland Cavaliers formasıyla 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asist üreten LeBron James yer aldı. Öte yandan kritik karşılaşmada Dorian Finney-Smith 22, Kristaps Porzingis 18 sayıyla Mavericks’e katkı sağlarken, sezonun 9. yenilgisini yaşayan Spurs’te DeMar DeRozan 36, LaMarcus Aldridge 16 sayı attı.