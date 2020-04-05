Basketbolun kalbi kabul edilen NBA’de (Amerikan Basketbol Ligi) her an iptal kararı alınabilir. Ekonomik yönden sektör haline gelmiş NBA’de 10’dan fazla sporcuda koronavirüs testi pozitif çıkmış ve 12 Mart’ta lig askıya alınmıştı. Bu süreçte de küresel salgın ABD’de yükselişe geçti. Buna rağmen NBA yönetimi, ligin tamamlanması için alternatif planlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Planda da bütün takımları bir yere toplayarak, aynı salonda oynanacak maçlarla sezonu bitiremekti. Hatta yer olarak Las Vegas’ta bir otel ve Bahamalar düşünülmüştü. Ancak küresel salgının merkezinin artık ABD olması ve tedbirlerin en üst seviyeye çıkmasıyla NBA yönetiminde de artık karamsarlık yaşanıyor.

Çin Ligi’nin iptali düşündürdü

NBA’yi bu karamsarlığa düşüren bir konuda; salgının ortaya çıktığı ve 3 aylık mücadele sonunda Çin’in toparlanma sürecine girmesine rağmen basketbol ligini iptal etmesi oldu. Aynı tablonun şu anda ABD yaşanması da iptal kararını seçenekler arasına soktu. Bu hafta içinde yönetim ve oyuncular birliği arasında yapılan görüşmelerde de iptal fikrinin ciddi ciddi konuşulduğu belirtildi. Çünkü iptal yerine erteleme yapılırsa sezonun tamamlanmasının ağustos ve eylül ayını bulabileceği vurgulanıyor.

Maaş kesintisinde anlaşamadılar

NBA’de ayrıca oyuncuların maaşlarında ne kadar kesintiye gideceği tartışılmaya devam ediyor. NBA yönetimi, Oyuncular Birliği’ne 15 Nisan sonrasındaki ödemelerinde yüzde 50 düşüş önerisinde bulundu. Oyuncular Birliği ise buna karşı çıkarak yüzde 25’in üzerinde bir indirim kabul etmeyeceklerini açıkladı. Küresel salgın bir tarafa NBA’de ayrıca maaşlar yönünden de kriz yaşanıyor.

WNBA’nin de başlama tarihi değişti

NBA’de sezon nasıl tamamlanacak tartışılırken 15 Mayıs’ta başlaması planlanan Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi de (WNBA) ertelendi. 17 Nisan’daki 2020 WNBA Draftı’nın da sanal ortam ve televizyondan canlı yayınlanacağı belirtildi.

Hatice Yücel