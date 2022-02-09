NBA 'de takas döneminin sonu yaklaştıkça hamleler peş peşe geliyor. Caris LeVert'ü Cleveland'a yollayan Indiana Pacers, merkezinde Domantas Sabonis - Tyrese Haliburton değişimini bulunduran bir takası da Sacramento Kings ile gerçekleştirdi.

Indiana Pacers; Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday ve 2027 ikinci tur draft hakkını Sacramento Kings'e verirken Tyrese Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı aldı.

İki kez All-Star seçilmeyi başaran Domantas Sabonis, geçtiğimiz sezon 20.3 sayı, 12 ribaunt, 6.7 asist, 1.2 top çalma ile sayı, asist ve top çalma alanında kariyerinin en iyi ortalamalarına ulaşmıştı. Bu sezon ise 47 maçta görev alan Litvanyalı oyuncu; 18.9 sayı, 12.1 ribaunt, 5 asist ortalamalarıyla oynuyordu.