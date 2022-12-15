Maça damga vuran anlardan birisi ise Sacramento Kings koçu Mike Brown’un oyundan atılmasıydı. Hakem önce Terence Davis’e faul, ardından De’Aaron Fox’a teknik faul çalınca Mike Brown sinirlerine hakim olamadı. Deneyimli çalıştırıcı, çalınan düdüklerin ardından sahaya hücum etti, hakemlerin üstüne yürüdü ve soyunma odasına gitti.





Brown’un oyundan atılmasının ardından İspanyol yardımcı koç Jordi Fernandez takımı devraldı. Skor 64-73 iken başa geçen Fernandez, maç bitiminde sahadan galibiyetle ayrıldı.

39 yaşındaki Fernandez, böylelikle bir NBA takımını yöneten ilk İspanyol basketbol koçu oldu. Fernandez, aynı zamanda ilk zaferini de tattı. Başarılı isim maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

“İnanılmaz bir galibiyetti. Domas’ın (Domantas Sabonis) ve [De’Aaron] Fox’un performanslarını görüyorsunuz. Maç sonunda oyunu çok iyi yönettiler. Top onların elindeydi, benim fazla bir şey yapmama gerek yoktu. Galibiyeti bize getirdiler. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.”

Sacramento Kings, bu sonuçla birlikte 27. maçında 15. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı’nın 7. sırasına yerleşti. (Eurohoops)