NBA 'de Batı Konferansı Final Serisi heyecanı sona erdi. Golden State Warriors, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 120-110 mağlup ederek final serisini 4-1 kazandı ve Batı Konferansı'nda şampiyonluğa ulaştı.

Dallas serisinin beşinci maçında Golden State'te Klay Thompson, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Andrew Wiggins 18, Draymond Green 17 sayıyla oynadı. Stephen Curry ise maçı 15 sayı, 9 asist ile tamamladı.

Dallas'ta Luka Doncic; 28 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ile oynarken Spencer Dinwiddie de 26 sayı üretti.

Batı Konferası Final Serisi Magic Johnson MVP Ödülü'nün sahibi ise Golden State Warriors'tan Stephen Curry oldu.

Son 8 senede 6. kez NBA Finalleri'ne ulaşarak bunu başaran dördüncü takım olan Golden State'in NBA Finalleri'ndeki rakibi Miami Heat - Boston Celtics serisinin galibi olacak. Doğu Konferansı'ndaki o seride 3-2'lik Boston üstünlüğü bulunuyor.