NBA’de idmanlar başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İnsanları artık spor salonlarında görmek istiyorum” açıklamasının ardından NBA Yönetimi düğmeye bastı. Ligdeki 30 takımın bugünden itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından takımların Mayıs’ta parkeye çıkması bekleniyor. Ayrıca sağlık açısından uygun şartların oluşması halinde ise liglerin yaz aylarında yeniden başlayabileceği kaydedildi.

Aralık’ta 36 yaşına girecek olan LeBron James, kariyerine bir yüzük daha eklemek için bireysel çalışmalarını sürdürüyor.