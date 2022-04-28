NBA play-off ilk turunda heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, Chase Center'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 102-98'lik skorla mağlup etti. Seriyi 4-1'e getiren Warriors, yarı finale yükseldi. Stephen Curry 30 sayı, 5 asist, Klay Thompson 15 sayı, 9 ribaund ve Gary Payton 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 30 sayı, 19 ribaund, 8 asist, 2 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı'nda ise Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Chicago Bulls'u 116-100'lık skorla yendi ve 4-1 ile yarı finale çıktı. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 9 ribaund, Pat Connaughton 20 sayı, 2 ribaund ve Bobby Portis 14 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımlarına galibeti getirdi. Chicago'da ise Patrick Williams'ın 23 sayı ve Nikola Vucevic'in 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.