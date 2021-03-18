Doğu Konferansı’nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında Boston Celtics’i 117-110 mağlup ederken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Cedi, 10 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

Cavaliers’ta Collin Sexton 29, Darius Garland 25 sayı üretirken Larry Nance 18 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Celtics’te Jayson Tatum’un 29, Jaylen Brown’un 28 sayılık performansları takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği 76ers evinde mağlup

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında Milwaukee Bucks’a 109-105 yenildi.

76ers’ta 20 dakika sahada kalan Furkan, 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretirken Tobias Harris 19, Danny Green 18 sayı ile oynadı. 13 sayı, 12 asist ve 10 ribaunt ile oynayan Ben Simmons ise "triple-double" yaptı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaparak takımına galibiyeti getirdi.

İSTANBUL (AA) -



