Dünyanın basketboldaki 1 numarası NBA’de Dallas Mavericks formasıyla ikinci sezonunu geçiren Luka Doncic, Batı Konferansı Play- Off ilk turunda takımının Los Angeles Clippers'ı 135-133 yendiği maçta şov yaptı. 21 yaşındaki Doncic, 121-121'lik skorla uzatmaya giden mücadelenin son saniyesinde attığı 3 sayılık basketle seriyi 2-2’ye getirdi. Sloven oyuncu, maçı 43 sayı, 17 ribaunt, 13 asistle tamamlayıp, Play-Off tarihinde maç kazandıran en genç isim unvanını da aldı.