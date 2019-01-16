NBA'de Doğu Konferansı'nda heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor.

Doğu Konferansı'nın iki iddialı ekibinden Boston Celtics, Toronto Raptors'ı konuk etmeye hazırlanıyor.

3 maçlık deplasman serisinde Miami Heat, Orlando Magic ve Brooklyn Nets'e üst üste mağlup olan Boston Celtics, son 5 maçından galibiyetle ayrılan Doğu'nun zirvesinde yer alan Toronto Raptors maçıyla iç sahaya dönüyor.

Boston Celtics'te sakatlığı nedeniyle 13 maçtır forma giyemeyen Aaron Baynes'in de bu maçla parkelere geri dönmesi bekleniyor.

Bu sezon iki takımın Boston'da oynadığı maç büyük heyecana sahne olmuş ve uzatmaya giden mücadeleden 123-116'lık skorla Boston Celtics galip ayrıldı.