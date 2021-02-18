Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 114-96 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 5 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Jazz'ı 18 sayı farkla yendi ve bu sezon 24. galibiyetini elde etti.
Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarlarından olurken, Rudy Gobert 23 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı.
Clippers'ta ise Louis Williams 16, Reggie Jackson 15, Amir Coffey 13 sayıyla oynadı.
Furkanlı 76ers 3 maç sonra kazandı
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets'ı 118-113 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Ev sahibi ekipte Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaunt, Tobias Harris 24 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçı 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
Konuk takımda John Wall 28, Demarcus Cousins ve Jae'Sean Tate 19'ar sayı üretti.
Sonuçlar
Orlando Magic-New York Knicks: 107-89
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 118-113
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 114-122
Washington Wizards-Denver Nuggets: 130-128
Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 128-134 (uzatmada)
Chigaco Bulls-Detroit Pistons: 105-102
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 124-126
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunders: 122-113
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 96-114
Golden State Warriors-Miami Heat: 120-112 (uzatmada)
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