NBA 'de millî oyuncularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, guard rotasyonunda yaşanan sıkıntıyı çözmek adına önemli bir takasa imza attı. Collin Sexton ve Ricky Rubio'nun sakatlıklar nedeniyle sezonu kapatmaları sonrası Indiana Pacers ile Caris LeVert'ü kadroya katmak adına bir takas gerçekleştirildi.

Cleveland Cavaliers, Caris Levert'ü kadrosuna katarken Indiana'ya bu sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Ricky Rubio ile lottery korumalı 2022 ilk tur draft hakkı, Houston'dan gelen 2022 ikinci tur draft hakkı ve Utah'tan gelen 2027 ikinci tur draft hakkını yolladı.

2016 NBA Draftı'nda ilk tur 20. sırada Indiana Pacers tarafından seçilen fakat hakları, Thaddeous Young karşılığında Brooklyn Nets'e takas edilen LeVert; geçtiğimiz sezon Ocak ayında Cleveland, Houston, Brooklyn ve Indiana arasında gerçekleştirilen James Harden - Victor Oladipo merkeli takasta Indiana Pacers kadrosuna katılmıştı.

Bu sezon Indiana Pacers ile tamamı ilk 5'te olmak üzere 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu; 18.7 sayı, 3.8 ribaunt ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.